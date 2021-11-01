Diretório de Empresas
Cepheid
Cepheid Salários

A faixa salarial da Cepheid varia de $68,340 em remuneração total por ano para um Serviço de Atendimento ao Cliente no limite inferior a $196,015 para um Gestor de Programa no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cepheid. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Engenheiro Mecânico
Median $140K
Engenheiro de Software
Median $144K
Contabilista
$147K

Engenheiro Biomédico
$194K
Engenheiro Químico
$131K

Engenheiro de Processos

Serviço de Atendimento ao Cliente
$68.3K
Cientista de Dados
$151K
Analista Financeiro
$147K
Engenheiro de Hardware
$171K
Operações de Marketing
$112K
Gestor de Produto
$163K
Gestor de Programa
$196K
Gestor de Projeto
$168K
Operações de Receita
$181K
Gestor de Programa Técnico
$171K
FAQs

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Cepheid je Gestor de Programa at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $196,015. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Cepheid je $150,750.

