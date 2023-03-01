Diretório de Empresas
Centric Software
Centric Software Salários

A faixa salarial da Centric Software varia de $101,570 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) no limite inferior a $255,000 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centric Software. Última atualização: 8/17/2025

$160K

Designer de Produto
Median $150K
Engenheiro de Software
Median $123K
Tecnólogo de Informação (TI)
$102K

Gestor de Produto
$159K
Vendas
$174K
Arquiteto de Soluções
$255K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Centric Software é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $255,000. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Centric Software é $154,600.

