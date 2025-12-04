Diretório de Empresas
Centre for Development of Telematics
Centre for Development of Telematics Gestor de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gestor de Engenharia de Software in India na Centre for Development of Telematics varia de ₹3.48M a ₹4.87M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Centre for Development of Telematics. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$42.9K - $51.9K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$39.6K$42.9K$51.9K$55.3K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Centre for Development of Telematics?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na Centre for Development of Telematics in India situa-se numa remuneração total anual de ₹4,868,539. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Centre for Development of Telematics para a função de Gestor de Engenharia de Software in India é ₹3,483,523.

Outros Recursos

