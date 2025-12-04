Diretório de Empresas
Centre for Development of Advanced Computing
Centre for Development of Advanced Computing Tecnólogo da Informação (TI) Salários

A remuneração total média de Tecnólogo da Informação (TI) na Centre for Development of Advanced Computing varia de ₹529K a ₹722K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Centre for Development of Advanced Computing. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$6.4K - $7.8K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$6K$6.4K$7.8K$8.2K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Centre for Development of Advanced Computing?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Tecnólogo da Informação (TI) na Centre for Development of Advanced Computing situa-se numa remuneração total anual de ₹722,059. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Centre for Development of Advanced Computing para a função de Tecnólogo da Informação (TI) é ₹529,095.

