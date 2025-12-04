Diretório de Empresas
CentralSquare Technologies
CentralSquare Technologies Sucesso do Cliente Salários

A remuneração total média de Sucesso do Cliente in United States na CentralSquare Technologies varia de $80.2K a $114K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CentralSquare Technologies. Última atualização: 12/4/2025

Remuneração Total Média

$91.1K - $108K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$80.2K$91.1K$108K$114K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na CentralSquare Technologies?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Sucesso do Cliente na CentralSquare Technologies in United States situa-se numa remuneração total anual de $113,850. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CentralSquare Technologies para a função de Sucesso do Cliente in United States é $80,190.

Outros Recursos

