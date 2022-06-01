Diretório de Empresas
Central California Alliance for Health
Central California Alliance for Health Salários

O salário da Central California Alliance for Health varia de $140,700 em remuneração total por ano para um Tecnólogo da Informação (TI) na extremidade inferior a $179,100 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Central California Alliance for Health. Última atualização: 11/21/2025

Tecnólogo da Informação (TI)
$141K
Engenheiro de Software
$179K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Central California Alliance for Health é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $179,100. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Central California Alliance for Health é $159,900.

Outros Recursos

