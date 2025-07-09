Centific Salários

O salário da Centific varia de $50,250 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $287,430 para um Gestor de Programa na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centific . Última atualização: 9/10/2025