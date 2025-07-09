Diretório de Empresas
Centific
Centific Salários

O salário da Centific varia de $50,250 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $287,430 para um Gestor de Programa na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centific. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $70K

Engenheiro de Software Full-Stack

Cientista de Dados
Median $95K
Atendimento ao Cliente
$68.6K

Recursos Humanos
$50.3K
Tecnólogo de Informação (TI)
$68.6K
Gestor de Programa
$287K
Gestor de Programa Técnico
$80.1K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Centific é Gestor de Programa at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $287,430. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Centific é $70,000.

