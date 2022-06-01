Centerfield Salários

Diretório de Empresas
O salário da Centerfield varia de $58,531 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $248,750 para um Marketing na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centerfield. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Cientista de Dados
$122K
Marketing
$249K
Designer de Produto
$58.5K

Vendas
$151K
Engenheiro de Software
$101K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Centerfield é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $248,750. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Centerfield é $121,605.

