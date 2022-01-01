Diretório de Empresas
Centene
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Centene Salários

O salário da Centene varia de $42,785 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $193,463 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centene. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Analista de Negócio
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Actuário
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Cientista de Dados
Median $99.1K
Analista de Dados
Median $79K
Gestor de Projecto
Median $81K
Tecnólogo de Informação (TI)
Median $116K
Gestor de Programa Técnico
Median $130K
Designer de Produto
Median $140K
Gestor de Produto
Median $120K
Contabilista
$78.4K
Assistente Administrativo
$42.8K
Desenvolvimento de Negócio
$97.3K
Gestor de Ciência de Dados
$193K
Analista Financeiro
$66.3K
Recursos Humanos
$158K
Marketing
$191K
Gestor de Programa
$147K
Recrutador
$151K
Analista de Cibersegurança
$118K
Gestor de Engenharia de Software
Median $180K
Arquitecto de Soluções
$145K

Arquiteto de Dados

Investigador de UX
$98K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Centene é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $193,463. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Centene é $117,203.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Centene

Empresas Relacionadas

  • NRC Health
  • Quest Diagnostics
  • Fresenius Medical Care
  • DaVita
  • Cardinal Health
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos