Centene Salários

O salário da Centene varia de $42,785 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $193,463 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Centene . Última atualização: 9/10/2025