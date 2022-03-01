Celigo Salários

Diretório de Empresas
O salário da Celigo varia de $22,783 em remuneração total por ano para um Operações de Marketing na extremidade inferior a $207,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Celigo. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $29.5K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $207K
Desenvolvimento de Negócio
$73.6K

Sucesso do Cliente
$98.3K
Consultor de Gestão
$122K
Marketing
$201K
Operações de Marketing
$22.8K
Designer de Produto
$62.1K
Arquitecto de Soluções
$59.3K
Gestor de Programa Técnico
$98K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Celigo é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $207,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Celigo é $85,815.

