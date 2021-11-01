Cedar Salários

Diretório de Empresas
O salário da Cedar varia de $121,000 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $235,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cedar. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Engenheiro de Software Full-Stack

Gestor de Engenharia de Software
Median $235K
Cientista de Dados
Median $150K

Gestor de Produto
Median $121K
Recrutador
Median $145K
Recursos Humanos
$149K
Analista de Cibersegurança
$158K
Arquitecto de Soluções
Median $229K
Investigador de UX
$124K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Cedar is Gestor de Engenharia de Software with a yearly total compensation of $235,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cedar is $150,000.

