Cedar Salários

O salário da Cedar varia de $121,000 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $235,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cedar . Última atualização: 9/10/2025