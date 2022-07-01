Diretório de Empresas
Cedar Gate Technologies
Cedar Gate Technologies Salários

O salário da Cedar Gate Technologies varia de $2,665 em remuneração total por ano para um Gestor de Programa Técnico na extremidade inferior a $162,185 para um Gestor de Projecto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cedar Gate Technologies. Última atualização: 9/10/2025

$160K

Cientista de Dados
$90.5K
Gestor de Projecto
$162K
Engenheiro de Software
$5.7K

Gestor de Programa Técnico
$2.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Cedar Gate Technologies é Gestor de Projecto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $162,185. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cedar Gate Technologies é $48,067.

