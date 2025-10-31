Diretório de Empresas
CBTS Technology Solutions India
CBTS Technology Solutions India Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in India na CBTS Technology Solutions India varia de ₹340K a ₹463K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CBTS Technology Solutions India. Última atualização: 10/31/2025

Remuneração Total Média

₹364K - ₹439K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₹340K₹364K₹439K₹463K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na CBTS Technology Solutions India?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na CBTS Technology Solutions India in India situa-se numa remuneração total anual de ₹463,458. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CBTS Technology Solutions India para a função de Engenheiro de Software in India é ₹339,603.

