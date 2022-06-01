Diretório de Empresas
Castleton Commodities International
Castleton Commodities International Salários

O salário da Castleton Commodities International varia de $55,275 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $177,131 para um Analista Financeiro na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Castleton Commodities International. Última atualização: 10/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $120K
Assistente Administrativo
$55.3K
Cientista de Dados
$124K

Analista Financeiro
$177K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Castleton Commodities International é Analista Financeiro at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $177,131. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Castleton Commodities International é $122,188.

Outros Recursos