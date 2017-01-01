Diretório de Empresas
Castalia
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Castalia que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    Castalia is a global strategic advisory firm focused on infrastructure, resource, and policy challenges. The company provides sustainable solutions by leveraging smart thinking and analytical rigor.

    castalia-advisors.com
    Website
    1980
    Ano de Fundação
    30
    Nº de Funcionários
    $1M-$10M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Castalia

    Empresas Relacionadas

    • Spotify
    • Facebook
    • SoFi
    • Lyft
    • Stripe
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos