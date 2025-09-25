Diretório de Empresas
CarGurus
CarGurus Gestor de Engenharia de Software Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Gestor de Engenharia de Software na CarGurus totaliza $355K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CarGurus. Última atualização: 9/25/2025

Pacote Mediano
company icon
CarGurus
Senior Software Engineering Manager
Cambridge, MA
Total por ano
$355K
Nível
M3
Base
$205K
Stock (/yr)
$120K
Bónus
$30K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
15 Anos
Quais são os níveis de carreira na CarGurus?

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na CarGurus, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

Subscrever ofertas Gestor de Engenharia de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na CarGurus in United States situa-se numa remuneração total anual de $500,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na CarGurus para a função de Gestor de Engenharia de Software in United States é $361,500.

