A remuneração total média de Analista de Dados in United States na CarGurus varia de $123K a $179K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da CarGurus. Última atualização: 9/25/2025
Remuneração Total Média
Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na CarGurus, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)