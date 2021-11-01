Diretório de Empresas
Caption Health
Caption Health Salários

A faixa salarial da Caption Health varia de $129,848 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios no limite inferior a $186,563 para um Gestor de Produto no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Caption Health. Última atualização: 8/13/2025

$160K

Analista de Negócios
$130K
Gestor de Produto
$187K
Engenheiro de Software
$164K

FAQs

The highest paying role reported at Caption Health is Gestor de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $186,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Caption Health is $164,175.

