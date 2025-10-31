Diretório de Empresas
Capital One
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

Capital One Gestor de Produto Salários

A remuneração de Gestor de Produto in United States na Capital One varia de $111K por year para Associate a $523K por year para Vice President. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $191K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Capital One. Última atualização: 10/31/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
Ver 6 Mais Níveis
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
Options

Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Capital One in United States situa-se numa remuneração total anual de $523,333. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Capital One para a função de Gestor de Produto in United States é $191,000.

