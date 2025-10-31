Diretório de Empresas
Capital One
  • Salários
  • Analista de Dados

  • Todos os Salários de Analista de Dados

Capital One Analista de Dados Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Analista de Dados na Capital One totaliza $120K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Capital One. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
Capital One
Data Analyst
Vienna, VA
Total por ano
$120K
Nível
Senior
Base
$115K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$5K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Capital One?
Últimas Submissões Salariais
Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
Options

Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na Capital One in United States situa-se numa remuneração total anual de $139,900. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Capital One para a função de Analista de Dados in United States é $120,000.

Outros Recursos