Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Capital One. Última atualização: 10/31/2025
Remuneração Total Média
Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!
33.3%
ANO 1
33.3%
ANO 2
33.3%
ANO 3
Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:
33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)
33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)