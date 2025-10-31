Diretório de Empresas
Capital One
Capital One Desenvolvimento Corporativo Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Capital One. Última atualização: 10/31/2025

Remuneração Total Média

$98.6K - $112K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$85.9K$98.6K$112K$125K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

33.3%

ANO 1

33.3%

ANO 2

33.3%

ANO 3

Tipo de Ações
Options

Na Capital One, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33.3% adquire-se no 1st-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 2nd-ANO (33.30% anual)

  • 33.3% adquire-se no 3rd-ANO (33.30% anual)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Desenvolvimento Corporativo na Capital One situa-se numa remuneração total anual de $125,080. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Capital One para a função de Desenvolvimento Corporativo é $85,860.

