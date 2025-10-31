Diretório de Empresas
Capita
Capita Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in United Kingdom mediano de Engenheiro de Software na Capita totaliza £30.8K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Capita. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
Capita
Software Engineer
hidden
Total por ano
£30.8K
Nível
hidden
Base
£30.8K
Stock (/yr)
£0
Bónus
£0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
2-4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Capita?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Capita in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £48,204. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Capita para a função de Engenheiro de Software in United Kingdom é £30,775.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Capita

Outros Recursos