Canoo
Canoo Arquitecto de Soluções Salários

A remuneração total média de Arquitecto de Soluções in United States na Canoo varia de $145K a $197K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Canoo. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$155K - $187K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$145K$155K$187K$197K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Arquitecto de Soluções submissões na Canoo para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

$160K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Canoo, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Arquitecto de Soluções na Canoo in United States situa-se numa remuneração total anual de $197,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Canoo para a função de Arquitecto de Soluções in United States é $144,500.

