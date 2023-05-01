Diretório de Empresas
Canadian Solar
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Canadian Solar Salários

O salário da Canadian Solar varia de $68,241 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $298,500 para um Jurídico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Canadian Solar. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Analista de Negócio
$81.6K
Analista de Dados
$68.2K
Jurídico
$299K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Engenheiro Mecânico
$134K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Canadian Solar é Jurídico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $298,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Canadian Solar é $107,963.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Canadian Solar

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Pinterest
  • Snap
  • Facebook
  • Google
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos