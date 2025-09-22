Diretório de Empresas
Canadian National Railway
Canadian National Railway Gestor de Produto Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Gestor de Produto na Canadian National Railway totaliza CA$124K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Canadian National Railway. Última atualização: 9/22/2025

Pacote Mediano
company icon
Canadian National Railway
Innovation Expert
Vancouver, BC, Canada
Total por ano
CA$124K
Nível
Manager
Base
CA$124K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Canadian National Railway?

CA$226K

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Canadian National Railway in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$141,234. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Canadian National Railway para a função de Gestor de Produto in Canada é CA$120,796.

Outros Recursos