Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Salários

O salário da Cambridge Mobile Telematics varia de $136,315 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $245,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cambridge Mobile Telematics. Última atualização: 10/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $140K
Gestor de Produto
Median $208K
Cientista de Dados
Median $158K

Gestor de Engenharia de Software
Median $245K
Engenheiro Mecânico
$136K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Cambridge Mobile Telematics é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $245,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cambridge Mobile Telematics é $158,000.

