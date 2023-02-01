Cambridge Associates Salários

Diretório de Empresas
Cambridge Associates
A faixa salarial da Cambridge Associates varia de $62,088 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro no limite inferior a $201,070 para um Analista de Negócios no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cambridge Associates. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Analista de Negócios
$201K
Analista de Dados
$80.4K
Cientista de Dados
$134K

Analista Financeiro
$62.1K
Engenheiro de Software
$86.8K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Cambridge Associates é Analista de Negócios at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,070. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cambridge Associates é $86,832.

