Cambia Health Solutions
Cambia Health Solutions Salários

O salário da Cambia Health Solutions varia de $74,157 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $274,365 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Cambia Health Solutions. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $112K
Contabilista
$137K
Actuário
$137K

Analista de Negócio
$74.2K
Analista de Dados
$83.6K
Gestor de Produto
$122K
Gestor de Engenharia de Software
$274K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Cambia Health Solutions é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $274,365. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Cambia Health Solutions é $122,385.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Cambia Health Solutions

