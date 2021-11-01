Calix Salários

Diretório de Empresas
A faixa salarial da Calix varia de $75,891 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $271,460 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Calix. Última atualização: 8/12/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $75.9K
Chefe de Gabinete
$78.8K
Tecnólogo de Informação (TI)
$192K

Designer de Produto
$186K
Gestor de Produto
$122K
Engenheiro de Vendas
$121K
Gestor de Engenharia de Software
$271K
Arquiteto de Soluções
$176K
FAQs

