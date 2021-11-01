Calix Salários

A faixa salarial da Calix varia de $75,891 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $271,460 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Calix . Última atualização: 8/12/2025