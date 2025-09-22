Diretório de Empresas
Calendly
Calendly Vendas Salários

A remuneração total média de Vendas in United States na Calendly varia de $85.9K a $122K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Calendly. Última atualização: 9/22/2025

Remuneração Total Média

$97.5K - $116K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$85.9K$97.5K$116K$122K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Calendly, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Vendas na Calendly in United States situa-se numa remuneração total anual de $121,900. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Calendly para a função de Vendas in United States é $85,860.

Outros Recursos