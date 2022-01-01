ByteDance Salários

O salário da ByteDance varia de $16,519 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $1,207,230 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ByteDance. Última atualização: 11/21/2025
Engenheiro iOS
Engenheiro de Software Mobile
Engenheiro de Software Frontend
Engenheiro de Machine Learning
Engenheiro de Software Backend
Engenheiro de Software Full-Stack
Engenheiro de Redes
Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)
Engenheiro de Dados
Engenheiro de Software de Produção
Engenheiro de Software de Segurança
Engenheiro de Confiabilidade de Site
Engenheiro de Software de Realidade Virtual
Defensor de Programadores
Cientista de Investigação
20%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
30%
ANO 4
Na ByteDance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
30% adquire-se no 4th-ANO (7.50% trimestral)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
35%
ANO 4
Na ByteDance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)
35% adquire-se no 4th-ANO (35.00% anual)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na ByteDance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)
25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)
25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)
12 month cliff and vests quarterly.
