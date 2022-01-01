Diretório de Empresas
ByteDance
ByteDance Salários

O salário da ByteDance varia de $16,519 em remuneração total por ano para um Contabilista na extremidade inferior a $1,207,230 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ByteDance. Última atualização: 11/21/2025

Engenheiro de Software
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

Engenheiro iOS

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Redes

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Software de Segurança

Engenheiro de Confiabilidade de Site

Engenheiro de Software de Realidade Virtual

Defensor de Programadores

Cientista de Investigação

Gestor de Produto
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Gestor de Marketing de Produto

Cientista de Dados
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Designer de Produto
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

Designer UX

Designer UI

Vendas
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Executivo de Conta

Gestor de Conta

Recrutador
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Sourcer

Recrutador de Liderança

Recrutador Técnico

Gestor de Programa
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Gestor de Engenharia de Software
3-1 $584K
3-2 $794K
Gestor de Programa Técnico
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Recursos Humanos
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analista de Cibersegurança
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Analista de Negócios
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Analista de Dados
1-2 $125K
2-1 $163K
Gestor de Projeto
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Gestor de Operações de Negócio
2-1 $167K
2-2 $208K
Operações de Negócio
Median $235K
Desenvolvimento de Negócios
Median $165K
Confiança e Segurança
Median $118K
Investigador de UX
2-2 $237K
3-1 $296K
Gestor de Ciência de Dados
Median $409K
Gestor de Parceiros
Median $205K
Analista Financeiro
Median $150K
Engenheiro de Hardware
Median $350K
Jurídico
Median $127K

Conselheiro Jurídico

Consultor de Gestão
Median $200K
Operações de Marketing
Median $89.9K
Tecnólogo da Informação (TI)
Median $74.1K
Operações de Receita
Median $120K
Arquiteto de Soluções
Median $278K

Arquitecto de Dados

Arquitecto de Segurança Cloud

Contabilista
$16.5K

Contabilista Técnico

Assistente Administrativo
$49.8K
Chefe de Gabinete
$247K
Redator Publicitário
$63.3K
Desenvolvimento Corporativo
$233K
Atendimento ao Cliente
$50.5K
Sucesso do Cliente
$73.8K
Designer Gráfico
$48.3K
Engenheiro Mecânico
$286K
Engenheiro Ótico
$387K
Gestor de Design de Produto
$385K
Assuntos Regulamentares
$108K
Engenheiro de Vendas
$65.3K
Redator Técnico
$129K
Recompensas Totais
$304K
Capitalista de Risco
$91.9K
Cronograma de Aquisição

20%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

30%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na ByteDance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 20% adquire-se no 1st-ANO (20.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 30% adquire-se no 4th-ANO (7.50% trimestral)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

35%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na ByteDance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 15% adquire-se no 1st-ANO (15.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 35% adquire-se no 4th-ANO (35.00% anual)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na ByteDance, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

12 month cliff and vests quarterly.

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ByteDance é Engenheiro de Software at the 4-1 level com uma remuneração total anual de $1,207,230. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ByteDance é $209,525.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.