Bynder
Bynder Salários

O salário da Bynder varia de $56,013 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $158,308 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bynder. Última atualização: 9/11/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $70.7K

Engenheiro de Software Backend

Designer de Produto
Median $56K
Cientista de Dados
$72K

Tecnólogo de Informação (TI)
$64.7K
Marketing
$66.9K
Gestor de Produto
$158K
Gestor de Engenharia de Software
$130K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Bynder é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $158,308. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bynder é $70,728.

