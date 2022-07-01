Diretório de Empresas
Bybit
Bybit Salários

O salário da Bybit varia de $29,850 em remuneração total por ano para um Vendas na extremidade inferior a $131,829 para um Analista de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bybit. Última atualização: 10/10/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $110K

Engenheiro de Software Backend

Analista de Dados
Median $118K
Analista de Negócio
$132K

Marketing
$73.9K
Engenheiro Mecânico
$50.2K
Designer de Produto
$111K
Gestor de Produto
$67.9K
Vendas
$29.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Bybit é Analista de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $131,829. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bybit é $91,900.

