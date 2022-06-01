BWX Technologies Salários

Diretório de Empresas
O salário da BWX Technologies varia de $84,660 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $155,876 para um Gestor de Projeto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BWX Technologies. Última atualização: 11/21/2025

Engenheiro Mecânico
$84.7K
Gestor de Projeto
$156K
A função com maior remuneração reportada na BWX Technologies é Gestor de Projeto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $155,876. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BWX Technologies é $120,268.

