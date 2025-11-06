Diretório de Empresas
Bucketplace
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

  • Seoul Capital Area

Bucketplace Engenheiro de Software Salários em Seoul Capital Area

O pacote de remuneração in Seoul Capital Area mediano de Engenheiro de Software na Bucketplace totaliza ₩97.73M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bucketplace. Última atualização: 11/6/2025

Pacote Mediano
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Total por ano
₩97.73M
Nível
L4
Base
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bónus
₩4.65M
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Bucketplace?
Block logo
+₩81.8M
Robinhood logo
+₩125.52M
Stripe logo
+₩28.21M
Datadog logo
+₩49.36M
Verily logo
+₩31.03M
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Títulos Incluídos

Submeter Novo Título

Engenheiro de Software Backend

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Bucketplace in Seoul Capital Area situa-se numa remuneração total anual de ₩144,712,453. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bucketplace para a função de Engenheiro de Software in Seoul Capital Area é ₩101,193,920.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Bucketplace

Empresas Relacionadas

  • Flipkart
  • Google
  • Tesla
  • Facebook
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos