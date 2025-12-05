Diretório de Empresas
Brown-Forman
Brown-Forman Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in Korea, South na Brown-Forman varia de ₩69.87M a ₩97.32M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Brown-Forman. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$52.9K - $62.4K
Korea, South
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$49.4K$52.9K$62.4K$68.8K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Brown-Forman?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recursos Humanos na Brown-Forman in Korea, South situa-se numa remuneração total anual de ₩97,322,131. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Brown-Forman para a função de Recursos Humanos in Korea, South é ₩69,872,299.

