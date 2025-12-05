Diretório de Empresas
Brown-Forman
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
  • Salários
  • Gestor de Ciência de Dados

  • Todos os Salários de Gestor de Ciência de Dados

Brown-Forman Gestor de Ciência de Dados Salários

A remuneração total média de Gestor de Ciência de Dados in Mexico na Brown-Forman varia de MX$915K a MX$1.33M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Brown-Forman. Última atualização: 12/5/2025

Remuneração Total Média

$55.6K - $64.5K
Mexico
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$49K$55.6K$64.5K$71.1K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Brown-Forman?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Ciência de Dados verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Ciência de Dados na Brown-Forman in Mexico situa-se numa remuneração total anual de MX$1,328,060. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Brown-Forman para a função de Gestor de Ciência de Dados in Mexico é MX$915,134.

Outros Recursos

