Diretório de Empresas
Brio
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Brio que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    Brio Resource Group is a biopharmaceutical recruiting company that specializes in executive search, contract staffing, project outsourcing, and strategic direct placement. They have over 75 years of staffing and outsourcing experience and deliver successful fill rates exceeding 90%. Brio provides staffing solutions for various specialties, including Medical Affairs, Clinical Operations, Monitoring & Site Management, Clinical Project & Program Management, Clinical Programming & Data Management, Biostatistical Analysis & Reporting, Pharmacovigilance, Medical Writing, Regulatory Affairs, Quality Assurance, Compliance, and Information Technology Staffing. They partner with elite emerging Biopharma companies and have offices in Reston, VA, and San Diego, CA.

    https://briogrp.com
    Website
    2010
    Ano de Fundação
    126
    Nº de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Brio

    Empresas Relacionadas

    • DoorDash
    • Amazon
    • Apple
    • Stripe
    • Flipkart
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos