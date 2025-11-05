Diretório de Empresas
Bright Money
Bright Money Engenheiro de Software Salários em Greater Bengaluru

O pacote de remuneração in Greater Bengaluru mediano de Engenheiro de Software na Bright Money totaliza ₹1.98M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bright Money. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹1.98M
Nível
SDE 1
Base
₹1.98M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Bright Money?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Últimas Submissões Salariais
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Bright Money in Greater Bengaluru situa-se numa remuneração total anual de ₹4,186,952. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bright Money para a função de Engenheiro de Software in Greater Bengaluru é ₹1,750,620.

