Bowery Farming
Bowery Farming Salários

A faixa salarial da Bowery Farming varia de $137,700 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico no limite inferior a $298,500 para um Cientista de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bowery Farming. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $155K
Cientista de Dados
$299K
Engenheiro Mecânico
$138K

Gestor de Produto
$188K
FAQs

The highest paying role reported at Bowery Farming is Cientista de Dados at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $298,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bowery Farming is $171,580.

