Diretório de Empresas
Bosch Global
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Research Scientist

  • Todos os Salários de Research Scientist

Bosch Global Research Scientist Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Research Scientist na Bosch Global totaliza $145K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Bosch Global
Research Scientist
Pittsburgh, PA
Total por ano
$145K
Nível
E3
Base
$134K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$11K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
0 Anos
Quais são os níveis de carreira na Bosch Global?

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Research Scientist verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Research Scientist at Bosch Global in United States sits at a yearly total compensation of $291,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the jobFamilies.Research Scientist role in United States is $144,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Bosch Global

Empresas Relacionadas

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos