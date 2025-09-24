Diretório de Empresas
Bosch Global
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Gestor de Projecto

  • Todos os Salários de Gestor de Projecto

Bosch Global Gestor de Projecto Salários

A remuneração de Gestor de Projecto in Germany na Bosch Global varia de €115K por year para EG15 a €104K por year para EG16. O pacote de remuneração in Germany mediano year totaliza €110K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025

Média Remuneração Por Nível
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
Ver 1 Mais Níveis
Adicionar RemuneraçãoComparar Níveis

€142K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Bosch Global?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Gestor de Projecto verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Projecto na Bosch Global in Germany situa-se numa remuneração total anual de €132,285. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bosch Global para a função de Gestor de Projecto in Germany é €112,514.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Bosch Global

Empresas Relacionadas

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos