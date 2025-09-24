Diretório de Empresas
Bosch Global Gestor de Produto Salários

A remuneração de Gestor de Produto in Germany na Bosch Global varia de €100K por year para EG15 a €94.9K por year para EG16. O pacote de remuneração in Germany mediano year totaliza €108K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€100K
€95.6K
€0
€4.7K
Ver 1 Mais Níveis
€142K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Bosch Global?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Bosch Global in Germany situa-se numa remuneração total anual de €132,341. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bosch Global para a função de Gestor de Produto in Germany é €102,774.

