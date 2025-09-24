Diretório de Empresas
Bosch Global
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Information Technologist (IT)

  • Todos os Salários de Information Technologist (IT)

Bosch Global Information Technologist (IT) Salários

O pacote de remuneração mediano de Information Technologist (IT) na Bosch Global totaliza €88.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
Total por ano
€88.5K
Nível
hidden
Base
€88.5K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
5-10 Anos
Anos exp
11+ Anos
Quais são os níveis de carreira na Bosch Global?

€142K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Information Technologist (IT) verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

Bosch GlobaljobFamilies.Information Technologist (IT)最高薪酬方案，年度總薪酬為€125,349。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Bosch GlobaljobFamilies.Information Technologist (IT)職位年度總薪酬中位數為€88,531。

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Bosch Global

Empresas Relacionadas

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos