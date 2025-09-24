Diretório de Empresas
Bosch Global
Bosch Global Recursos Humanos Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Recursos Humanos na Bosch Global totaliza ₹605K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bosch Global. Última atualização: 9/24/2025

Pacote Mediano
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹605K
Nível
Management Apprenctice
Base
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Bosch Global?

₹13.98M

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recursos Humanos na Bosch Global in India situa-se numa remuneração total anual de ₹2,018,492. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bosch Global para a função de Recursos Humanos in India é ₹605,311.

