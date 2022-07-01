Diretório de Empresas
Bombora
Bombora Salários

A faixa salarial da Bombora varia de $109,450 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto no limite inferior a $151,875 para um Cientista de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Bombora. Última atualização: 8/20/2025

$160K

Cientista de Dados
Median $152K
Engenheiro de Software
Median $147K
Gestor de Produto
$109K

El rol més ben pagat informat a Bombora és Cientista de Dados amb una compensació total anual de $151,875. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Bombora és de $147,000.

