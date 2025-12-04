Diretório de Empresas
Bolster Operações de Pessoas Salários

A remuneração total média de Operações de Pessoas na Bolster varia de $96.6K a $135K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Bolster. Última atualização: 12/4/2025

$104K - $122K
$96.6K$104K$122K$135K
O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Operações de Pessoas na Bolster situa-se numa remuneração total anual de $134,550. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Bolster para a função de Operações de Pessoas é $96,600.

