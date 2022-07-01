Diretório de Empresas
BlueHalo
BlueHalo Salários

O salário da BlueHalo varia de $110,129 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $246,225 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BlueHalo. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $120K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Hardware
Median $203K
Designer de Produto
$110K

Gestor de Programa Técnico
$246K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na BlueHalo é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $246,225. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BlueHalo é $161,500.

