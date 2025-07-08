Diretório de Empresas
BlueDot
BlueDot Salários

O salário da BlueDot varia de $64,974 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $112,110 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BlueDot. Última atualização: 8/31/2025

$160K

Cientista de Dados
$79.1K
Analista Financeiro
$65K
Designer de Produto
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gestor de Produto
$112K
Engenheiro de Software
$109K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na BlueDot é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $112,110. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na BlueDot é $88,271.

