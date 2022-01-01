BlueCat Salários

O salário da BlueCat varia de $74,625 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $254,720 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da BlueCat . Última atualização: 8/31/2025